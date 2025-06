Tir in fiamme sull'autostrada A9 traffico in tilt | ferito un uomo

Un terribile incidente sull'autostrada A9 Milano-Como ha portato a un incendio di un tir in fiamme, causando rallentamenti e scompiglio nel traffico. Purtroppo, il conducente del mezzo, un uomo di 57 anni, è rimasto ferito ed è stato prontamente soccorso. La situazione è sotto controllo, ma le ripercussioni sul flusso veicolare sono significative. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli dell'accaduto.

Un tir ha preso fuoco sull'autostrada A9 Milano-Como e precisamente in direzione Svizzera. È stato soccorso l'uomo che guidava il mezzo pesante: si tratta di un 57enne. Il traffico ha subito rallentamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

