Tir in fiamme sulla A9 colonna di fumo altissima | traffico in tilt

Una mattinata di emergenza e caos sulla A9 Milano–Como: un tir in fiamme ha scatenato una colonna di fumo altissima, paralizzando il traffico e creando tensione tra gli automobilisti. L’incidente, avvenuto tra l’uscita per l’A59 e Fino Mornasco, ha causato anche un ferito. Tra le immagini che circolano, si percepisce l’urgenza di interventi tempestivi e di misure di sicurezza. La situazione è ancora in evoluzione, con conseguenze che potrebbero durare a lungo.

Mattinata di tensione sull’autostrada A9 Milano–Como direzione Svizzera, dove intorno alle 10:55 un tir ha preso fuoco mentre percorreva il tratto tra l’uscita per l’A59 (Como EstVilla Guardia) e Fino Mornasco. L'incendio sull'autostrada: ferito un uomo. VIDEO A bordo del mezzo pesante si. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tir in fiamme sulla A9, colonna di fumo altissima: traffico in tilt

