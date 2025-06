Tir in fiamme sulla A9 colonna di fumo altissima | ferito un uomo traffico in tilt

Una mattinata di caos sulla A9 Milano–Como: un tir in fiamme ha sollevato una colonna di fumo altissima, causando feriti e un traffico in tilt. Intorno alle 10:55, il rogo si è sviluppato tra l’uscita per l’A59 e Fino Mornasco, lasciando i soccorritori in allerta. La dinamica dell’incidente e le ripercussioni sul traffico stanno mettendo a dura prova la viabilità. Resta aggiornato sugli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Mattinata di tensione sull’autostrada A9 Milano–Como direzione Svizzera, dove intorno alle 10:55 un tir ha preso fuoco mentre percorreva il tratto tra l’uscita per l’A59 (Como EstVilla Guardia) e Fino Mornasco. L'incendio sull'autostrada: ferito un uomo A bordo del mezzo pesante si trovava. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tir in fiamme sulla A9, colonna di fumo altissima: ferito un uomo, traffico in tilt

In questa notizia si parla di: ferito - uomo - fiamme - colonna

Agguato a Vitinia: uomo ferito da colpi d’arma da fuoco - Roma, 12 aprile 2025 – Ieri mattina, un agguato ha scosso il quartiere di Vitinia, dove un uomo di nazionalità straniera è stato fatto segno a diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nella sua auto.

Cumuli di rifiuti in fiamme e colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.Nessun ferito, ma cresce la preoccupazione per l'ambiente e la salute pubblica. Vai su Facebook

Tir in fiamme sulla A9, colonna di fumo altissima: ferito un uomo, traffico in tilt; Incendio a Fiano Romano, in fiamme cinque furgoni: alta colonna di fumo nero; Incendio in zona industriale a Imola: le fiamme in un cantiere vicino all’autostrada.

Colonna di fumo nel cielo. Fiamme sul tetto del capannone. Pannelli solari sotto la lente Lo riporta msn.com: L’uomo è stato portato in ospedale con ferite di lieve entità e non in pericolo di vita.