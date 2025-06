Tir in fiamme in autostrada paura sulla A9 | i video

Un episodio drammatico scuote questa mattina l’autostrada A9: un tir in fiamme ha sollevato una colonna di fumo altissima, creando panico tra i passanti e i conducenti. L’incendio, avvenuto vicino a Fino Mornasco, ha coinvolto un uomo di 57 anni che è rimasto ferito. La scena è stata impressionante, ma cosa si nasconde dietro questo incidente? Scopriamolo insieme.

Una colonna di fumo molto alta, causata da un Tir in fiamme, si è levata oggi, venerdì 13 giugno, intorno alle 11 del mattino sull’autostrada A9, all’imbocco con la A59, nei pressi di Fino Mornasco. Un uomo di 57 anni è rimasto ferito, anche se al momento non si conosce ancora l’entità delle sue. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tir in fiamme in autostrada, paura sulla A9: i video

