Tir in fiamme in autostrada paura sulla A9 | i video

Un incidente sconvolgente sulla A9: un Tir in fiamme ha provocato una colonna di fumo impressionante, creando panico tra gli automobilisti. L’incidente, avvenuto venerdì 13 giugno intorno alle 11 nei pressi di Fino Mornasco, ha causato feriti e disagi sulla carreggiata. La scena, immortalata nei video circolati online, evidenzia la pericolosità di questi episodi e l’importanza di intervenire rapidamente. È un richiamo alla prudenza in autostrada e alla necessità di sicurezza.

Una colonna di fumo molto alta, causata da un Tir in fiamme, si è levata oggi, venerdì 13 giugno, intorno alle 11 del mattino sull’autostrada A9, all’imbocco con la A59, nei pressi di Fino Mornasco. Un uomo di 57 anni è rimasto ferito, anche se al momento non si conosce ancora l’entità delle sue. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tir in fiamme in autostrada, paura sulla A9: i video

In questa notizia si parla di: fiamme - autostrada - paura - imbocco

Autostrada A1: auto in fiamme a Barberino di Mugello. Traffico bloccato - Un incidente allarmante ha riguardato l'autostrada A1 nei pressi di Barberino di Mugello, dove un'auto è improvvisamente andata in fiamme, causando il blocco del traffico.

Un pullman con una scolaresca delle elementari si è scontrato con un camion, all’imbocco della Pedemontana in una galleria nel tratto tra la A36 e l'A8 poco dopo le 16.30, per cause ancora da chiarire. Le persone coinvolte sarebbero una trentina, ma non ci Vai su Facebook

Tir in fiamme in autostrada, paura sulla A9: i video; Furgone a fuoco sulla Siracusa – Catania; Paura in A1, tir si schianta all’ingresso della galleria: camionista miracolato.

Paura in autostrada, auto avvolta dalle fiamme in galleria, soccorsi sul posto: dove e cosa è successo - Intervento dei vigili del fuoco e riapertura del tratto autostradale avvenuta nel pomeriggio ... Riporta bigodino.it

Furgone a fuoco subito dopo l’imbocco dell’autostrada di Siracusa Nord in direzione Catania - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, quando un furgone ha preso fuoco poco dopo l’ingresso dell’autostrada A18 Siracusa- Si legge su siracusanews.it

Italia, inferno in autostrada: fiamme altissime e tanta paura (1 / 2) - Vediamo che cosa è successo sull'autostrada nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto importante ecco che cosa è ... Come scrive donna.fidelityhouse.eu