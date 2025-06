TIM SUMMER HITS | SU RAI1 L’ESTATE COPIA-INCOLLA DEI CONCERTI APERTA DAI SOLITI NOTI

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’energia con Tim Summer Hits, lo spettacolo musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Dal cuore di Roma, in piazza del Popolo, il 13 giugno si apre ufficialmente la stagione più calda e coinvolgente dell’anno. Con artisti di fama e momenti indimenticabili, Rai1 promette una serata di grande musica per dare il via a un’estate da non perdere.

Al via Tim Summer Hits, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Al via venerdì 13 giugno da Piazza del Popolo in Roma, in prima serata su Rai1. "Una serata di grande musica che inaugura l'inizio della bella stagione, con tanti artisti sul palco nel corso della puntata, per dare il via a un'estate all'insegna della musica", annuncia la nota ufficiale Rai che ha riconfermato la coppia Conti-Delogu dopo i buoni ascolti dell'edizione 2024, la prima su Rai1. Tra gli ospiti della prima serata Achille Lauro, Alex Britti e Clementino, Anna, Annalisa, BigMama, Bresh, Brunori Sas, Fedez e Clara, Gabry Ponte, Ghali, Gigi D'Alessio, A-Clark, Iva Zanicchi e Vinny, Negramaro, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai, The Kolors.

