Tim Summer Hits scaletta e anticipazioni | prove di Sanremo per Andrea Delogu

Venerdì 13 giugno è una giornata molto importante per gli amanti della musica. È infatti in programma il primo appuntamento del Tim Summer Hits. Un concentrato della grande musica dell'estate 2025, con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione. Tim Summer Hits 2025. Carlo Conti e Andrea Delogu rappresentano una coppia decisamente interessante sul palco del Tim Summer Hits. Lo show musicale promette uno spettacolo magnifico e variegato, per quanto indirizzato soprattutto a un pubblico giovane, tra Millennial e Gen Z. Così come accade con il Festival di Sanremo, al fianco della trasmissione ci sarà Rai Radio2, con dei contenuti esclusivi dal backstage, dove i protagonisti saranno intervistati da Carolina Di Domenico.