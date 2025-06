TIM Summer Hits | la scaletta i cantanti e come seguire l’evento dedicato alle canzoni dell’estate

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica con TIM Summer Hits! Questa sera, su Rai 1, il ritmo prende vita con lo show condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, arricchito da contenuti esclusivi su Rai Radio2 e RaiPlay. Tra ospiti d’eccezione come Achille Lauro, Alex Britti e Clementino, la scaletta promette emozioni indimenticabili. Scopri come seguire l’evento e lasciati travolgere dalla magia dell’estate musicale!

Questa sera al via l’appuntamento con la prima puntata di TIM Summer Hits, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e disponibile anche su RaiPlay. Una serata di musica che inaugura l’inizio dell’estate musicale. Ospiti della prima serata sono: Achille Lauro, Alex Britti e Clementino, Anna, Annalisa, BigMama, Bresh, Brunori Sas, Fedez e Clara, Gabry Ponte, Ghali, Gigi D’Alessio, A-Clark, Iva Zanicchi e Vinny, Negramaro, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai e The Kolors. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - TIM Summer Hits: la scaletta, i cantanti e come seguire l’evento dedicato alle canzoni dell’estate

