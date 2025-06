TIM Summer Hits al via stasera su Rai 1 | la scaletta e i cantanti di venerdì 13 giugno

Stasera su Rai 1 prende il via TIM Summer Hits 2025, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana. Quattro serate di grande musica condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu, con artisti di fama nazionale e internazionale pronti a far scatenare il pubblico. Scopriamo insieme la scaletta e i cantanti di venerdì 13 giugno, per un’inaugurazione che promette emozioni e hit indimenticabili. Restate sintonizzati, perché l’estate inizia con il botto!

Comincia stasera su Rai 1 l'appuntamento con le hit dell'estate 2025, quattro serata in compagnia di Carlo Conti e Andrea Delogu: ecco chi salirà sul palco del TIM Summer Hits in questo venerdì 13 giugno Cominciano stasera su Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, gli appuntamenti con la musica in piazza di TIM Summer Hits, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Le puntate sono state registrate a Roma dal 7 al 10 giugno a Piazza del Popolo e andranno in onda sul primo canale RAI da venerdì 13 giugno a venerdì 4 luglio. La scaletta e i cantanti della prima puntata Sono più di 80 gli artisti che si sono esibiti al TIM Summer Hits nel corso delle quattro serate (a cui si aggiungerà una quinta, l'11 luglio, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - TIM Summer Hits al via stasera su Rai 1: la scaletta e i cantanti di venerdì 13 giugno

