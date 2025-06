Tim Summer Hits 2025 | tutto quello che c’è da sapere sullo show in onda su Rai 1

Scopri tutto su Tim Summer Hits 2025, l’evento musicale più atteso dell’estate su Rai 1! Condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti, lo show porta sul palco di Piazza del Popolo a Roma le star del momento, regalando emozioni e musica senza sosta. Con una scaletta ricca di ospiti e sorprese, preparati a vivere un’estate indimenticabile. Ecco cosa aspettarsi dal 13 giugno 2025, tra musica, divertimento e grande spettacolo.

Tim Summer Hits 2025: cantanti, conduttori, ospiti, cast, scaletta, artisti, location, anticipazioni, quante puntate, streaming, Rai 1. Sono Andrea Delogu e Carlo Conti i conduttori, anche quest'anno, dei Tim Summer Hits 2025, uno degli eventi dell'estate più in voga e attesi, con tutti i cantanti in voga del momento sul palco di Piazza del Popolo a Roma. Appuntamento su Rai 1 il venerdì sera a partire dal 13 giugno 2025. Si tratta in tutto di quattro serate, che sono state registrate nei giorni scorsi, il 7, 8, 9 e 10 giugno. Vediamo insieme il cast con i cantanti e gli ospiti. Location e conduttori.

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

