Tim Summer Hits 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Se non vuoi perderti nemmeno un minuto di questa imperdibile kermesse musicale, scopri subito dove seguire in streaming e in diretta tv i Tim Summer Hits 2025. La prima serata, trasmessa da Roma su Rai 1 alle 21:30, promette emozioni e grandi performance. Preparati a vivere quattro serate di musica indimenticabile con i tuoi artisti preferiti, condotte da Andrea Delogu e Carlo Conti. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere nulla.

Stasera, 13 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda (da Roma, piazza del Popolo) la prima puntata dei Tim Summer Hits 2025, la rassegna estiva che riunisce buona parte dei cantanti più amati della nostra scena musicale con la conduzione di Andrea Delogu e Carlo Conti. In tutto quattro serate di grande musica in onda su Rai 1. Dove vedere i Tim Summer Hits 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e radio. L'evento musicale, come detto, va in onda stasera – 13 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1.

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

Achille Lauro domani sera su Rai 1 per Tim Summer Hits ( registrato) e su canale 66 per Radio 105 in diretta da Venezia Vai su X

La grande musica dei TIM Summer Hits inaugura l’inizio della bella stagione e scende in piazza per portare le novità che la animeranno direttamente nel cuore della Capitale. Quattro appuntamenti serali che fanno nuovamente di Roma la città protagonista de Vai su Facebook

