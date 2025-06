Tim Summer Hits 2025 stasera su Rai 1 | la scaletta dei cantanti del 13 giugno

L’estate 2025 si apre con un grande spettacolo: questa sera, su Rai 1, torna TIM Summer Hits, il festival musicale più atteso dell’anno, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Un evento imperdibile che coinvolgerà anche Rai Radio2 e RaiPlay, con contenuti esclusivi e interviste dal backstage. La prima tappa? La splendida Piazza del Popolo, pronta ad accogliere i protagonisti di questa vibrante serata. Ecco la scaletta dei cantanti del 13 giugno.

L'estate 2025 parte col botto: venerdì 13 giugno debutta la nuova edizione di TIM Summer Hits, il grande evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in prima serata su Rai 1. L'appuntamento sarà trasmesso in contemporanea su Rai Radio2, con contenuti extra e interviste dal backstage curate da Carolina Di Domenico, e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. A ospitare il primo appuntamento sarà la storica Piazza del Popolo a Roma, che si conferma teatro d'eccezione per la kermesse musicale. Un palco all'aperto che celebra l'arrivo della bella stagione con un cast ricco di stelle.