TIM Summer Hits 2025 | scaletta e ospiti tra Negramaro Annalisa e Achille Lauro

Il palinsesto estivo della televisione pubblica si illumina con il debutto di TIM Summer Hits 2025, l’evento musicale più atteso dell’anno. Con una scaletta ricca di sorprese, ospiti d’eccezione come Negramaro, Annalisa e Achille Lauro, e un’incantevole location nel cuore di Roma, questa edizione promette emozioni uniche e performance indimenticabili. Il viaggio tra musica e spettacolo sta per cominciare: resta con noi per scoprire tutti i dettagli!

Il palinsesto della televisione pubblica italiana si arricchisce con il debutto della nuova edizione di TIM Summer Hits, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. La prima puntata, trasmessa venerdì 13 giugno, promette un coinvolgente mix di musica, spettacolo e intrattenimento, portando in scena numerosi artisti di rilievo e momenti esclusivi. L'evento si svolge in una location suggestiva nel cuore di Roma e viene offerto sia in diretta che on demand, garantendo così accessibilità a un pubblico ampio e diversificato. la conduzione del TIM Summer Hits 2025. il trio di presentatori. Alla guida della manifestazione troviamo una squadra consolidata e molto apprezzata dal pubblico: Andrea Delogu: volto noto del format sin dalla sua prima edizione nel giugno del 2022 sulla seconda rete;

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

TIM Summer Hits: la scaletta, i cantanti e come seguire l’evento dedicato alle canzoni dell’estate Da ilfattoquotidiano.it: Sul palco del TIM Summer Hits artisti come Annalisa, Tananai, Negramaro e The Kolors.