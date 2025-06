Tim Summer Hits 2025 Sandra Aitala di Tim | Orgogliosi di essere al fianco di questo bellissimo evento

L'estate torna a risplendere con il battito dei Tim Summer Hits 2025, un appuntamento imperdibile che infiamma Piazza del Popolo a Roma. Sandra Aitala e Tim sono orgogliosi di sostenere questo magico evento musicale, un vero e proprio festival di emozioni sotto il cielo estivo. Con oltre 80 artisti pronti a farci ballare, l’estate non è mai stata così vibrante: preparatevi a vivere momenti indimenticabili!

Torna la musica dell'estate in Piazza del Popolo a Roma con i Tim Summer Hits. Anche quest'anno Tim è title sponsor del grande evento in onda da oggi, venerdì 13 giugno, su Rai Uno, Rai Radio2 e RaiPlay. Al timone, ancora una volta, ci sono Carlo Conti e Andrea Delogu. Oltre 80, invece, gli. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Tim Summer Hits 2025, Sandra Aitala di Tim: "Orgogliosi di essere al fianco di questo bellissimo evento"

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

#Roma evento #TimSummerHits dal #7giugno al #10giugno ? attivi #divieti di sosta e possibili #chiusure nell'area del centro per dettagli: https://shorturl.at/1qSvV #pendolariLAZ #viabiliLAZ Vai su Facebook

