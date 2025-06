Tim Summer Hits 2025 da stasera in tv | la scaletta e i cantanti sul palco

far vibrare il pubblico con hit coinvolgenti e performance memorabili. Preparati a vivere una serata di musica, energia e emozioni, perché l'estate televisiva 2025 si apre nel modo migliore: con il grande spettacolo di TIM Summer Hits, che promette di essere un vero e proprio must dell'estate italiana.

L'estate televisiva comincia ufficialmente con uno degli eventi musicali più attesi: il "Tim Summer Hits", che sbarca in prima serata oggi, 13 giugno, dalle 21.30 su Rai 1. Dopo il successo degli scorsi anni, lo show torna ad animare la scena estiva con una carrellata di artisti italiani pronti a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Tim Summer Hits 2025, da stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l'estate romana.

