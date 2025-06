Tim Summer Hits 2025 | cinque prime serate su Rai?1 e Radio 2 con Carlo?Conti e Andrea?Delogu Ecco chi vedremo sul palco nella puntata di venerdì 13

Roma capitale della musica, anche in tv. La grande novità di quest’anno? Roma, diventata il palcoscenico di emozioni indimenticabili e di uniti sentimenti tra generazioni diverse. Segui con noi il Tim Summer Hits 2025, un evento che trascende i confini musicali, creando un ponte tra passato e presente, territori e culture. E questa sera, alle 21.30 su Rai 1, il viaggio musicale ha inizio: non mancare!

«Questa non è solo una manifestazione musicale: è una connessione tra generazioni, territori ed emozioni»: prende il via il Tim Summer Hits 2025, anche quest'anno in prima serata su Rai 1. La prima di cinque puntate va in onda oggi, venerdì 13 giugno, alle 21.30. A seguire, ci sarà una puntata settimanale, sempre di venerdì, sempre in prima serata su Rai 1. Roma capitale della musica, anche in tv. La grande novità di quest'anno? Roma, diventata sede fissa della manifestazione. «Abbiamo scelto di rimanere a Roma perché questa è la casa della musica», hanno detto gli organizzatori dell'evento. «In passato abbiamo sperimentato anche altre città, ma oggi possiamo dirlo con certezza: questa è la nostra casa».