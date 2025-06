Ti ricordi… Cristiano Scapolo | Esordio all’Inter col Trap poi Ulivieri Mondonico Guidolin | il mio preferito resta Francesco

Ricordi quei giorni di gloria e sogni appena svelati? Noi, appassionati tifosi, abbiamo vissuto emozioni indimenticabili, tra traguardi storici e amici di sempre. È un ricordo che rimane nel cuore, un mix di orgoglio e nostalgia che ci unisce ancora oggi. Proprio come quei momenti, anche oggi possiamo rivivere la passione e la forza di un gruppo che ha scritto pagine indimenticabili nel nostro calcio.

“L’immagine è quella di noi felici, orgogliosi di un’impresa incredibile e allo stesso tempo tristi, consapevoli che quella fosse l’ultima di quel gruppo”. Un clima da cena post maturità insomma, quello che accompagna gli ultimi momenti di quel Ravenna di Guidolin che 32 anni fa per la prima volta arrivava in Serie B. C’era Baldini, c’era Buonocore, c’era Zauli, un portierone come Toldo e un centrocampista dai piedi buoni e dal cervello veloce come Cristiano Scapolo. Proprio Scapolo ricorda quella promozione e non solo: “Quel Ravenna era una squadra fortissima e aveva il miglior allenatore che ho avuto in carriera che è Francesco Guidolin: ci aveva trasformato in una vera e propria orchestra in cui ognuno sapeva esattamente cosa fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it