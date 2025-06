Ti amiamo papà Non sarà mai un addio | sui social il dolore delle figlie del Carabiniere ucciso in Puglia

condividere il ricordo di un eroe silenzioso che ha dedicato la vita alla tutela degli altri. La testimonianza struggente di queste figlie ci ricorda l'importanza di onorare chi, con coraggio e dedizione, sceglie di servire il Paese. In un mondo che spesso dimentica, il loro amore e la loro forza sono un tributo eterno alla memoria del caro papà.

Il messaggio affidato ai social da una delle due figlie di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso durante una sparatoria con una coppia di rapinatori in fuga. In una foto postata su Instagram, con la scritta "Ti amerò per sempre, papà. Questo non sarà mai un addio", si vede l'uomo con la sua bambina in un momento di spensieratezza. Una persona "seria e dal carattere mite", tra pochi giorni il 59enne sarebbe andato in pensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Ti amerò per sempre, Papà» e «Questo non sarà mai un addio». Sono i messaggi che le figlie gemelle 15enni del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso questa mattina in una sparatoria, hanno postato sui social con le foto in cui sono accanto al loro padre. I f Vai su Facebook

