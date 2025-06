thiago faccia a faccia

Thiago Motta torna a Torino, questa volta da avversario, e il suo ritorno scatena emozioni contrastanti per il Bologna. La prima sfida contro la Juventus si trasforma in un mix di gioie e dolori: un dominio evidente, ma un risultato sfumato all’ultimo secondo. Un racconto appassionante di passione, sfide e speranze, che ci ricorda quanto la passione calcistica possa emozionare e sorprendere, lasciando sempre un po’ di desiderio di rivincita.

La prima del Bologna contro l’ex Thiago Motta regala gioie e dolori. Gioie, perchĂ© – se è vero che i rossoblĂą non vincono in casa della Juventus dal 2011 – una partita dominata a Torino è sempre una partita dominata a Torino. Dominata, ma non vinta, perchĂ© i bianconeri alla fine sono riusciti a riagguantarlo al minuto 92. E qui sono arrivati i dolori. La squadra di Vincenzo Italiano parte bene con un funambolico Dan Ndoye, che prima a 10 minuti dal fischio d’inizio colpisce un palo a portiere battuto, e poi al 30’ manda in vantaggio i suoi dopo l’assist al bacio di Emil Holm, con un gran destro sotto la traversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it