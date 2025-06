Theo Hernandez-Atletico Madrid | salta tutto tra richieste elevate e tradimenti

Theo Hernandez, il talento franco-spagnolo del Milan, ha attraversato un’autentica montagna russa di emozioni: tra richieste elevate e tradimenti inaspettati, la sua trattativa con l’Atletico Madrid si è improvvisamente arrestata. Quella che sembrava una mossa imminente si è trasformata in un colpo di scena, lasciando i tifosi rossoneri felici di riaverlo tra le proprie fila. Ma cosa riserva il futuro per Theo? Scopriamolo insieme.

Quella che sembrava una trattativa in fase avanzata, si è conclusa con una frenata molto brusca: niente Atletico per Theo, ancora Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Theo Hernandez-Atletico Madrid: salta tutto, tra richieste elevate e “tradimenti”

In questa notizia si parla di: theo - atletico - hernandez - madrid

Calciomercato Milan, Theo Hernandez all’Atletico? Proposto uno scambio - Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si trova al centro di una manovra strategica: Theo Hernandez, uno dei gioielli della squadra, è nel mirino dell'Atletico Madrid.

Ora Theo Hernandez può diventare un problema: dopo l’Al-Hilal e l’Atletico Madrid, il Milan ha bisogno di cedere Vai su X

Atletico Madrid offered €20 million for Theo Hernandez. The deal is very close of being finalized. Vai su Facebook

Milan, nessun accordo con Atletico Madrid per Theo Hernandez : le news di calciomercato; Theo ad un passo dall'Atletico, poi la rottura tra il Milan e il club spagnolo: la situazione; Sky - Milan, l'Atletico Madrid va al rilancio per Theo Hernandez ma l'intesa ancora non c'è.

Theo e la fumata nera con l'Atletico: non solo i soldi, anche i tifosi tra le cause - Il club spagnolo non ha visto di buon occhio i 20 milioni chiesti dal Milan, ma un peso nel cattivo esito della trattativa lo ha avuto anche il popolo colchonero, che lo considera un traditore ... Lo riporta gazzetta.it

Milan, dietrofront dell'Atletico Madrid per Theo Hernandez: cosa può succedere - Nella giornata di ieri sembrava che Milan e Colchoneros avessero raggiunto un accordo sulla base di ... msn.com scrive

Theo ad un passo dall'Atletico, poi la rottura tra il Milan e il club spagnolo: la situazione - A un passo l'accordo per un trasferimento da 20 milioni, poi il ripensamento degli spagnoli ... Riporta gazzetta.it