Theo e la fumata nera con l' Atletico | non solo i soldi anche i tifosi tra le cause

Theo Hernandez, protagonista di un’estate turbolenta, ha visto sfumare il suo trasferimento all’Atletico Madrid non solo per questioni economiche, ma anche per il malcontento dei tifosi colchoneros. La richiesta di 20 milioni da parte del Milan e le accuse di tradimento hanno alimentato le tensioni, trasformando una semplice trattativa in una vera e propria battaglia tra club e tifosi. Un esempio lampante di come passioni e affari si intreccino nel mondo del calcio.

Il club spagnolo non ha visto di buon occhio i 20 milioni chiesti dal Milan, ma un peso nel cattivo esito della trattativa lo ha avuto anche il popolo colchonero, che lo considera un traditore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Theo e la fumata nera con l'Atletico: non solo i soldi, anche i tifosi tra le cause

In questa notizia si parla di: theo - fumata - nera - atletico

Calciomercato Milan: fumata nera Maignan-Chelsea, nuova pista per Theo - ultime notizie dal calciomercato del Milan, dove le trattative sono in fermento. La fumata nera per Maignan al Chelsea si fa più probabile, mentre i rossoneri puntano a rafforzare il team attraverso cessioni strategiche.

Milan, dalla chiusura apparente alla fumata nera: il retroscena sul no dell'Atletico a Theo Vai su X

Theo e la fumata nera con l'Atletico: non solo i soldi, anche i tifosi tra le cause; DALLA SPAGNA - Theo Hernandez-Atletico Madrid, fumata nera definitiva, non è bastato il rilancio degli spagnoli; Ora Theo Hernandez può diventare un problema: dopo l'Al-Hilal e l'Atletico Madrid, il Milan ha bisogno di cedere.

Theo e la fumata nera con l'Atletico: non solo i soldi, anche i tifosi tra le cause - Il club spagnolo non ha visto di buon occhio i 20 milioni chiesti dal Milan, ma un peso nel cattivo esito della trattativa lo ha avuto anche il popolo colchonero, che lo considera un traditore ... Secondo gazzetta.it

Theo alla porta, il Milan punta forte sul sostituto: spunta un “fratello d’arte” - Atletico Madrid non cambia il destino del francese, che rimane ai margini del progetto. Segnala spaziomilan.it

Milan-Atletico, niente accordo per Theo: cosa succede ora? I rischi per il giocatore: niente rinnovo e stagione ai margini della rosa. Gli scenari - Improvvisa fumata nera tra Milan e Atletico Madrid nella trattativa per il trasferimento di Theo Hernandez ai Colchoneros. Come scrive informazione.it