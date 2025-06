The Saints | la seconda stagione della serie di Martin Scorsese verrà girata tra Puglia e Basilicata Il mese prossimo Si cercano figuranti in età tra 18 e 74 anni

Se sei appassionato di cinema e sogni di vivere un'esperienza sul set, questa è la tua occasione! Martin Scorsese sta preparando la seconda stagione di "The Saints" tra le suggestive terre di Puglia e Basilicata, e cercano figuranti di età compresa tra 18 e 74 anni. Non perdere l'opportunità di far parte di una produzione internazionale che valorizza le bellezze italiane. Preparati a entrare nel grande mondo del cinema: il prossimo luglio potrebbe essere il tuo momento!

Di Nino Sangerardi: Il regista americano Martin Scorsese girerà in Italia la seconda stagione della serie The Saints. Le riprese, ambientate tra Puglia e Basilicata, sono previste nel prossimo mese di luglio. Matera — le sue terre e paesi unici e affascinanti– pertanto si prepara ad accogliere una nuova produzione cinematografica internazionale. Scorsese, maestro indiscusso del cinema, torna a girare in Italia per proseguire il suo importante progetto televisivo dedicato alle vite dei santi. Il regista realizzerà la seconda stagione di “The Saints”: docuserie che unisce spiritualità e cinematografia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “The Saints”: la seconda stagione della serie di Martin Scorsese verrà girata tra Puglia e Basilicata Il mese prossimo. Si cercano figuranti in età tra 18 e 74 anni

