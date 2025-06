The Jackal | In un mondo standardizzato scegliamo di essere imperfetti ma veri Pesci Piccoli 2? Vi farà emozionare

Sei pronto a immergerti in un mondo dove l’imperfezione è la vera forza? I The Jackal tornano con la seconda stagione di Pesci Piccoli, un mix irresistibile di risate, emozioni e nostalgia anni ’90, disponibile su Prime Video dal 13 giugno. Otto nuovi episodi che ti faranno ridere, piangere e riflettere, portandoti in un viaggio autentico tra cultura pop e crisi interiori. Non perdere questa avventura unica!

I The Jackal sono tornati su Prime Video con la seconda stagione di Pesci Piccoli che debutta il 13 giugno con otto nuovi episodi. Si ride, si piange, ci si immedesima nelle crisi interiori dei personaggi e si fa un meraviglioso viaggio nella cultura pop degli anni '90 tra guest star iconiche.

Milan Film Fest 2025, oggi i The Jackal presentano Pesci Piccoli 2, Bruno Bozzetto e Magnum Photos - Il Milano Film Festival 2025 si anima di energia e creatività, offrendo un ricco programma di appuntamenti imperdibili.

