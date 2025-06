The Guardian | Il Manchester United può offrire Zirkzee al Napoli per arrivare a Osimhen

Il Manchester United potrebbe tentare l'assalto a Joshua Zirkzee, offrendo quest'ultimo al Napoli in cambio di Victor Osimhen. Dopo aver rifiutato un'importante offerta dall'Arabia Saudita, il futuro del centravanti azzurro rimane in bilico, con la Premier League che si fa sempre piĂą probabile destinazione. La suggestiva ipotesi di uno scambio potrebbe rivoluzionare gli equilibri del mercato e accendere le speranze dei tifosi.

