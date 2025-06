The Devil' s Train | il fumetto diventerà un film e nel cast ci sarà anche Jack Hudson

Il mondo delle graphic novel si trasforma ancora una volta in grande cinema, e questa volta tocca a "The Devil's Train" di Matthew Dickens. Con un cast d'eccezione e una regia affidata a Jack Gill, noto stuntman di Hollywood, il film promette emozioni ad alta tensione. Tra azione e suspense, l’attore irlandese Jack Hudson si prepara a dare vita allo stuntman Hondo, in una storia avvincente che sicuramente saprà catturare il pubblico. La scena è pronta, e il viaggio sta per iniziare...

Il fumetto intitolato The Devil's Train di Matthew Dickens verrà adattato per il grande schermo con la regia dello stuntman Jack Gill. Il fumetto The Devil's Train di Matthew Dickens diventerà un film e a interpretare lo stuntman Hondo, che ha una doppia vita, sarà l'attore irlandese Jack Hudson. Alla regia dell'adattamento della storia raccontata tra le pagine sarà Jack Gill, uno stuntman che ha lavorato in progetti prestigiosi come Fast & Furious. I primi dettagli del progetto Il film The Devil's Train si basa su un romanzo inedito di Dickens che ha poi trasformato in un fumetto pubblicato da Bliss On Tap.

