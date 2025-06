' The brain makers' al Museo di Anatomia Umana dell' Università di Pisa

Scopri il sorprendente viaggio nel cuore del cervello e delle sue scoperte più rivoluzionarie con "The Brain Makers" al Museo di Anatomia Umana dell'Università di Pisa. In occasione del Giugno Pisano, un documentario dedicato alla scoperta del NGF (neurotrofina), che ha rivoluzionato le neuroscienze grazie a Rita Levi Montalcini e Stanley Cohen, ti aspetta per approfondire i segreti della nostra mente. Non perdere questa occasione unica di immergerti nella storia della scienza e della ricerca neurologica.

