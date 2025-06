Tg1 | fermato in Grecia killer VPamphili

Un importante aggiornamento scuote le cronache: il sospetto killer di Villa Pamphili, ricercato da giorni, è stato finalmente fermato in Grecia, a Skiatos. La notizia, diffusa dal Tg1, porta una prima risposta alle terribili vicende di Roma, ma la Questura mantiene il riserbo. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, certi che questa cattura rappresenti un passo decisivo verso la verità e la giustizia.

13.45 E' stato fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della figlia di pochi mesi trovate morte sabato scorso a Villa Pamphili a Roma. E' quanto scrive il Tg1 sui propri canali social. L'uomo sarebbe stato catturato a Skiatos. Per la Questura di Roma non ci sono, al momento, novità. "Quando le avremo le comunicheremo", si afferma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

