Tg1 | la piccola Chantal Tonello ritrovata in Ungheria dopo 12 anni | il padre non si è mai arreso

Dopo dodici anni di angoscia e speranza, la piccola Chantal Tonello, sequestrata dalla madre in Italia nel 2012, è stata finalmente ritrovata in Ungheria. Il suo papà non si è mai arreso, combattendo con determinazione per riabbracciare la figlia. La notizia, diffusa dal Tg1 sui social, segna una svolta significativa: la ricerca ha portato alla riunione tanto attesa. La storia di resilienza e speranza continua...

Sarebbe stata ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello, sequestrata dalla madre in Italia il 30 novembre del 2012. Lo scrive il Tg1 sui social. La bimba padovana, che aveva 14 mesi quando fu portata via, è stata trovata nella giornata di ieri, a 150 chilometri da Budapest. Fonti diplomatiche – scrive il Tg1 – riferiscono che la stessa madre ungherese, Stallai Klaus Is Illdolo, sarebbe. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tg1: la piccola Chantal Tonello ritrovata in Ungheria dopo 12 anni: il padre non si è mai arreso

In questa notizia si parla di: piccola - chantal - tonello - ritrovata

Ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello: era stata rapita dalla madre tredici anni fa - Una drammatica svolta illumina il caso della piccola Chantal Tonello, scomparsa tredici anni fa e ritrovata in Ungheria.

ChantalTonello Vai su X

Ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello: era stata rapita dalla madre tredici anni fa; Chantal Tonello, il Tg1: «La bimba scomparsa a Padova ritrovata in Ungheria dopo 13 anni»; Rapita dalla madre, Chantal Tonello ritrovata a Budapest 13 anni dopo.

Chantal Tonello, ritrovata a Budapest la bimba rapita nel 2012 dalla madre a Vigonza: la donna in stato di fermo - Secondo i social del Tg1 nella giornata di ieri, a 150 km da Budapest, sarebbe stata ritrovata la piccola Chantal Tonello sequestrata dalla madre in Italia il 30 novembre 2012. msn.com scrive

Chantal Tonello, ritrovata a 150 chilometri da Budapest la bambina sequestrata dalla mamma 13 anni fa. Ora potrà riabbracciare papà Andrea - Sarebbe stata ritrovata Chantal Tonello, la bimba sequestrata dalla madre in Italia il 30 novembre del 2012. Riporta ilgazzettino.it

"Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni in Ungheria" - Secondo i social del Tg1 la piccola, sequestrata dalla madre in Italia nel 2012, era a 150 km da Budapest ... Segnala msn.com