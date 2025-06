Tg1 fermato in Grecia presunto assassino di Villa Phampili

Una svolta cruciale scuote il caso di Villa Pamphili: in Grecia è stato fermato il presunto assassino della madre e della piccola, portando una speranza di giustizia e verità. La scoperta riaccende l’attenzione sulla tragica vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso: ora si attende di conoscere i dettagli di un’indagine che potrebbe finalmente portare chiarezza.

É stato fermato in Grecia il presunto assassino della madre e della bimba di alcuni mesi trovate morte sabato scorso a Villa Pamphili a Roma. E' quanto scrive il Tg1 sui propri canali social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tg1, fermato in Grecia presunto assassino di Villa Phampili

Villa Pamphili, fermato in Grecia l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia: è un americano, si trovava a Skiathos - Un omicidio atroce scuote Villa Pamphili: un uomo sospettato di aver ucciso madre e figlia è stato catturato in Grecia, a Skiathos, grazie alla traccia della cella telefonica.

