TFN respinge ricorso cautelare | i playout si giocano regolarmente

Il futuro dei playout di Serie B si fa più chiaro: il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso cautelare della Salernitana, confermando che le sfide si giocheranno regolarmente nelle date previste. La decisione mette fine a ogni incertezza, assicurando che il campionato prosegua senza ulteriori ritardi. Resta ora da vedere come questa scelta influenzerà il cammino della squadra granata e le strategie del torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Come si "annusava" da qualche ora il TFN ha sciolto la riserva ed ha respinto il ricorso cautelare presentato dalla Salernitana: il club granata aveva chiesto il blocco dei playout o l'allargamento a 21 squadre della prossima serie B. Il Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio ha respinto l'istanza cautelare, presentata dalla Salernitana, di blocco dei playout di Serie B previsti per il 15 e 20 giugno 2025. In particolare – si legge nell'istanza – "appare sussistere la competenza del Presidente della LNPB all'emanazione degli atti impugnati" anche alla luce della decisione del 30 maggio 2025 con la quale "questo Tribunale, nel contraddittorio anche con le società intervenute Frosinone Calcio, US Salernitana e UC Sampdoria, ha irrogato alla società Brescia Calcio Spa la sanzione di otto punti di penalizzazione in classifica, di cui quattro da scontare nella corrente stagione sportiva, con conseguente riformulazione della classifica finale della "regular season" da parte della LNPB e posizionamento al 16° posto della US Salernitana ed al 17° posto della UC Sampdoria".