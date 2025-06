Texts Tures I nuovi linguaggi della creatività sfilano in passerella

Il prossimo 18 giugno, nella suggestiva cornice della Borsa Valori di Firenze, l’Istituto Marangoni Firenze presenterà “Text(s) ture(s)”, il suo imperdibile fashion show annuale. Un evento che celebra i nuovi linguaggi della creatività, unendo narrazione e materia in un connubio unico tra moda e arte. Scopri come studenti di talento trasformano idee e superfici in vere opere d’arte, incarnando l’anima innovativa e interdisciplinare della scuola. Non perdere questa vetrina di futuro e stile.

Il prossimo 18 giugno, nella cornice della Borsa Valori di Firenze, l’Istituto Marangoni Firenze presenterà Text(s) ture(s), il suo atteso fashion show annuale. Il titolo gioca sulla polisemia di “testo” e “texture”: narrazione e materia, parola e superficie, pensiero e artigianato. Una dualità che incarna l’anima della scuola fiorentina, dove moda e arte si fondono in un processo formativo unico, internazionale e interdisciplinare. Text(s) ture(s) è una celebrazione della pluralità: non solo di linguaggi estetici, ma di identità e visioni. In passerella sfileranno le collezioni dei migliori fashion designer dell’anno, selezionati da una giuria di esperti del settore tra cui Annagreta Panconesi (LuisaViaRoma), Luca Rizzi (Pitti Immagine), Sara Sozzani Maino e Beppe Angiolini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Text(s) Ture(s). I nuovi linguaggi della creatività sfilano in passerella

