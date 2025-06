Terzo mandato De Luca | Abbiamo altri 25 anni davanti | siamo collocati sulla linea Napolitano-De Mita

Il terzo mandato di de Luca ci proietta verso altri 25 anni di sfide e opportunità. Siamo sulla linea di pensiero di Napolitano de Mita: la voce dei cittadini deve essere sempre al centro delle decisioni. È inaccettabile che scelte cruciali vengano prese da chi non conosce le nostre realtà locali. Solo chi vive e respira i territori può decidere il loro destino, garantendo un futuro più giusto e condiviso per tutti.

"C'è una cosa che mi indigna: togliere la parola ai cittadini. Ha più titolo a decidere il futuro di un territorio un pinguino che vive a Roma, e non ha nessun rapporto con i territori, o un cittadino che vive a Napoli, Salerno, Caserta e può decidere lui quale diavolo deve essere il destino.

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

