Terzo mandato De Luca | Abbiamo altri 25 anni davanti Mi indigna che venga tolta la parola ai cittadini

Il dibattito sul terzo mandato di De Luca apre una questione fondamentale: perché si insiste su limiti per alcuni, mentre altri possono restare al potere senza restrizioni? È un'ipocrisia evidente in un sistema democratico che dovrebbe garantire equità e trasparenza. Con oltre 25 anni davanti, è importante ribadire il diritto dei cittadini di essere ascoltati e di partecipare attivamente alle decisioni che plasmano il loro futuro.

"Quando si parla del terzo mandato c’è un’ipocrisia insopportabile. Ma come è possibile parlare di terzo mandato per una figura istituzionale in un Paese nel quale non c’è limite di mandato per i deputati, i senatori, i sottosegretari, i viceministri, i ministri, il Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Terzo mandato, De Luca: "Abbiamo altri 25 anni davanti. Mi indigna che venga tolta la parola ai cittadini"

