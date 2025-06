Terza gara e terza vittoria per il Team Ciabini di Arezzo nel CIV Classic

Arezzo, 13 giugno 2025 – Il Team Ciabini di Arezzo continua a confermarsi protagonista nel CIV Classic, il campionato italiano di velocità per moto vintage. Dopo aver conquistato una vittoria dopo l’altra, Davide Masciotti ed Ermanno Bastianini, in sella alle Yamaha YZF-R6, dominano anche la terza tappa di Cremona, consolidando le loro posizioni ai vertici della classifica. Questi successi testimoniano il talento e la passione di un team che sa come lasciare il segno sulle piste italiane.

Arezzo, 13 giugno 2025 – Il Team Ciabini di Arezzo trionfa nella terza tappa del CIV Classic, i l campionato italiano di velocità per moto vintage. Tra i protagonisti della gara di Cremona sono rientrati di diritto Davide Masciotti ed Ermanno Bastianini che, in sella alle Yamaha YZF-R6, hanno centrato rispettivamente il primo e il terzo posto nella categoria SS600 e hanno consolidato le loro posizioni ai vertici della classifica. Questi risultati sono stati sommati ai primi e ai secondi posti ottenuti nelle due prove precedenti e hanno permesso dunque di incrementare il vantaggio in classifica sugli inseguitori, segnando un punto di svolta nella corsa al titolo.

