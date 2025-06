Terribile carambola tra due auto ed un bus del trasporto pubblico | ferita gravemente una 23enne L’incidente lungo la via Ostiense a Vitinia

Una mattinata drammatica a Vitinia, dove una violenta carambola tra due auto e un autobus Atac ha scosso la tranquillità della via Ostiense. L’incidente, avvenuto all’altezza del km 13+200, ha lasciato tre persone ferite gravemente, tra cui una giovane di 23 anni. La scena, ancora sotto shock, ci ricorda quanto sia importante la prudenza alla guida. Continuate a seguirci per aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mattinata difficile lungo la via Ostiense, nel quartiere di Vitinia, teatro di un terribile incidente d’auto. Coinvolte due automobili e un autobus Atac della linea 712; un impatto molto violento che ha causato tre feriti. La collisione è avvenuta all’altezza del chilometro 13+200, e i dettagli iniziali parlano di una carambola tra i veicoli che ha richiesto l’intervento urgente dei soccorritori. I feriti e i soccorsi. La vittima più grave è una giovane donna di 23 anni, alla guida di una Citroen C3, che ha riportato ferite serie. L’automobilista è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio, dove è stata sottoposta a trattamenti urgenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Terribile carambola tra due auto ed un bus del trasporto pubblico: ferita gravemente una 23enne. L’incidente lungo la via Ostiense, a Vitinia

