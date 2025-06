Terremoto a Prato | la procura di Firenze chiede gli arresti domiciliari per la sindaca

Un terremoto politico scuote Prato: la sindaca Ilaria Bugetti, coinvolta in un'inchiesta di corruzione, potrebbe essere costretta agli arresti domiciliari. La conferma dell'avviso di garanzia e le recenti perquisizioni portano il caso al centro dell'attenzione pubblica e politica. Una vicenda che potrebbe trasformarsi in una svolta cruciale per la città e il partito. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti su questa intricata vicenda.

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti risulta indagata dalla procura di Firenze, che ne ha chiesto gli arresti domiciliari, per il reato di corruzione. Stamani, 13 giugno, la prima cittadina ed ex-consigliera regionale PD ha confermato di aver ricevuto un avviso di garanzia ed una perquisizione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - “Terremoto” a Prato: la procura di Firenze chiede gli arresti domiciliari per la sindaca

Prato: lotta al caporalato, 60 lavoratori sfruttati collaborano con la Procura - A Prato, il contrasto al caporalato si intensifica: 60 lavoratori sfruttati hanno deciso di collaborare con la giustizia, rompendo il silenzio.

