Terra dei fuochi Nappi Lega | Governo al lavoro per sanare il disastro di De Luca e del Pd

che mira a restituire dignità e sicurezza a questa terra martoriata. È ora di voltare pagina, di agire con decisione e trasparenza per sanare le ferite aperte e garantire un futuro sostenibile ai cittadini della Terra dei Fuochi. Solo un impegno collettivo può riaccendere la speranza e riscrivere il destino di questa regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Come ha sottolineato il commissario per la Terra dei fuochi Giuseppe Vadalà, sono appena 4 i siti bonificati su un totale di 293. Si tratta di un numero drammatico, eredità di un disastro frutto non solo dell’inefficienza ma, soprattutto, del negazionismo dell’emergenza da parte di De Luca e del Pd. Il Governo nazionale sta sopperendo, con interventi mirati e un impegno economico da centinaia di milioni di euro, alle mancanze della Regione Campania negli ultimi 10 anni. Palazzo Santa Lucia anche sul versante della difesa dell’ambiente e della tutela della salute dei cittadini, dimostra di essere rimasto praticamente immobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: terra - fuochi - governo - disastro

Proposte per la Terra dei Fuochi, Graziano scrive ai comitati per valutare possibili soluzioni - Antonio Graziano scrive ai comitati e alle associazioni ambientaliste delle province di Caserta e Napoli, colpite dal grave fenomeno della "Terra dei Fuochi".

Immagini surreali, agghiaccianti ed indescrivibili che provengono dal #Canada cui, questo giugno 2025, continua a bruciare con danni incalcolabili. Siamo davanti ad un disastro immane. Segui la Meteo Professionale, segui Meteo POP-RMA APS @reteme Vai su Facebook

Campania, Terra dei fuochi. Nappi (Lega): Governo al lavoro per sanare disastro di De Luca e Pd; Terra dei fuochi, Nappi (Lega): Governo al lavoro per sanare il disastro di De Luca e del Pd; Terra dei fuochi, il governo pensa al ricorso contro la Corte europea.

Campania, Terra dei fuochi. Nappi (Lega): “Governo al lavoro per sanare disastro di De Luca e Pd” Come scrive sciscianonotizie.it: "Come ha sottolineato il commissario per la Terra dei fuochi Giuseppe Vadalà, sono appena 4 i siti bonificati su un totale di 293.