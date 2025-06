Ternana semaforo verde dalla Covisoc | rossoverdi iscritti al campionato

La Ternana ha ricevuto il via libera dalla Covisoc, segnando un’ottima notizia per i tifosi e il club rossoverde. Dopo giorni di incertezze e voci contrastanti, la conferma dell’iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026 rafforza il nostro entusiasmo e la fiducia nel futuro. Ora, l’obiettivo è riprendere con vigore il cammino e riconquistare i cuori dei supporters: il rossoverde è pronto a risplendere ancora una volta.

La Ternana è iscritta ufficialmente al prossimo campionato di Serie C 20252026. Una buona notizia per tutto l'ambiente rossoverde, dopo le voci contrastanti circolate nei giorni scorsi. La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche ha inviato stamattina – venerdì 13.

