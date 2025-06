Terme il parere decisivo sulle fonti Attesa per l’ok poi lo ’spezzatino’

Le Terme si preparano a un nuovo capitolo, con l’attesa decisione sulle fonti termali che potrebbe aprire la strada alla vendita dei singoli lotti prevista per fine luglio. Il percorso di rilancio è ormai in fase avanzata, grazie anche alla perizia del geologo che sta fornendo gli ultimi dettagli fondamentali. Solo allora potrà essere definito definitivamente il futuro di questa storica località, contribuendo a determinarne il destino e la rinascita.

È previsto per la fine di luglio l’avvio della procedura di vendita per singoli lotti, comprendenti ciascuno uno o più immobili, nell’ambito del concordato preventivo in continuità che vede coinvolte le Terme. L’indirizzo preso, ormai da qualche mese, è questo. Il geologo incaricato sta completando la perizia sulla fonti termali in modo da consentire allo studio legale Morbidelli di rilasciare i pareri sulle concessioni in vista dello spacchettamento dei beni strategici. Le Terme hanno abbandonato la strada della vendita unitaria per i beni strategici dell’azienda e si preparano a cederli per singoli lotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it