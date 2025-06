Ter Stegen Juve | dalla Spagna rilanciano il suo nome in caso di partenza di Di Gregorio Cosa c’è dietro e qual è lo scenario per la porta bianconera

Il mercato della Juventus si infiamma con una clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Ter Stegen potrebbe essere il nome caldo in caso di addio di Di Gregorio. Ma cosa si cela dietro questa suggestiva possibilitĂ e quale scenario si prospetta per i bianconeri tra i pali? La questione apre un capitolo cruciale nella strategia juventina, con un bivio che potrebbe rivoluzionare il futuro della porta.

Ter Stegen Juve: dalla Spagna spingono il suo nome in caso di partenza di Di Gregorio. Cosa c’è dietro e qual è la situazione per la porta. Una clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna accende il calciomercato Juventus, delineando uno scenario di potenziale rivoluzione tra i pali. Secondo il portale Fichajes.net, la dirigenza bianconera si troverebbe di fronte a un bivio strategico: capitalizzare sul valore del suo attuale portiere, Michele Di Gregorio, per tentare l’assalto a un top player mondiale come Marc-AndrĂ© ter Stegen. Un’ipotesi affascinante che mescola logiche finanziarie e ambizioni tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ter Stegen Juve: dalla Spagna rilanciano il suo nome in caso di partenza di Di Gregorio. Cosa c’è dietro e qual è lo scenario per la porta bianconera

