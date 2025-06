Tenta di togliersi la vita in carcere | salvato da un Agente

In un gesto di incredibile coraggio e prontezza, gli agenti del carcere di Avellino hanno evitato una tragedia salvando la vita a un detenuto sulla soglia del suicidio. Un intervento tempestivo che dimostra ancora una volta quanto il personale penitenziario sia fondamentale non solo nella gestione delle carceri, ma anche nel salvaguardare la vita umana. La loro azione merita il massimo riconoscimento, affinché episodi come questo non restino isolati.

Tempo di lettura: 3 minuti Una tragedia evitata grazie all’intervento del personale di polizia penitenziaria del carcere di Avellino che è intervenuto tempestivamente ed ha salvato la.vita ad un detenuto che stava per attuare un gesto estremo. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Ci aspettiamo riconoscimento da parte dell’amministrazione per l’intervento di soccorso posto in essere”,  spiega il vicesegretario per la Campania Marianna Argenio. “Nella mattinata di ieri un detenuto napoletano, sembrerebbe psichiatrico, ha prima minacciato di darsi fuoco per poi successivamente tentare di mettere in atto una decisione drastica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

