Tennista-sirena avvistata a Capri | il minuscolo bikini fa impazzire i follower

Da quel momento in poi, la passione per il tennis si è trasformata in pura magia, unendo sport e fascino in un mix irresistibile. La sua presenza sulla scena di Capri, con quel bikini minuscolo che fa impazzire i follower, conferma come l’equilibrio tra talento e charme possa catturare l’attenzione di tutti. La giovane atleta canadese sta dimostrando che, anche nel mondo dello sport, uno stile unico può fare la differenza.

Un po' tennista e un po' sirena: l'atleta canadese si gode la dolce vita sfoggiando un bikini minuscolo ed è subito standing ovation. Come spesso accade nel mondo dello sport, anche lei è diventata un'atleta per "influenza" familiare. Ad ispirarla fu, più precisamente, il maggiore dei suoi fratelli, che ha iniziato a giocare a tennis ancor prima che lei provasse ad impugnare una racchetta per la prima volta nella sua vita. Da quel momento in poi, una volta sciolto il ghiaccio, niente l'ha più fermata, almeno per una manciata di anni.

