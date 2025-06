Tennis Team Benetti nei playout di Serie B2 contro i milanesi del Parabiago

Il tennis veronese si prepara a una sfida emozionante: il Tennis Team Benetti affronta i playout di Serie B2 contro i milanesi del Parabiago, con l’obiettivo di risalire la classifica e conquistare la permanenza. Dalla Serie B1 maschile alle promozioni dalla Serie C, le squadre di Verona stanno vivendo momenti intensi e pieni di aspettative. Scopriamo insieme gli aggiornamenti sui risultati e le prospettive future in questa appassionante stagione.

Aggiornamento sui risultati della regular season delle squadre veronesi impegnate nei campionati di Serie B e nelle promozioni dalla Serie C di tennis. Dalla Serie B1 maschile, il team Benetti At Verona, dopo la stagione regolare chiusa al penultimo posto del girone, è atteso dai playout.

