Temptation Island Rosario e Lucia sono la sesta coppia ufficiale VIDEO

L’estate si infiamma con la sesta coppia ufficiale di Temptation Island: Rosario e Lucia. Dopo i celebri Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Valentina e Antonio, Angelo e Maria Concetta, Sarah e Valerio, il reality più atteso torna a sorprenderci con storie di passione, prove e tentazioni. Riusciranno questi nuovi innamorati a resistere alle sfide dell’isola? Scopriamolo insieme!

Lucia e Rosario sono la sesta coppia di Temptation Island 2025. A scrivere al programma è la ragazza, 27 anni, che vorrebbe andare a convivere con il fidanzato. Lui invece non è ancora convinto di fare questo passo. https://fanpa.ge/arhmE Vai su Facebook

Lucia e Rosario sono la sesta coppia di Temptation Island 2025: “Voglio andare a convivere ma lui non è pronto” - A scrivere al programma è la ragazza, 27 anni, che vorrebbe andare a convivere con il fidanzato. Secondo fanpage.it