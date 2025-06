Temptation Island Lucia e Rosario sono la sesta coppia Lei ha deciso | O andiamo a convivere o ci lasciamo

Lucia e Rosario, la sesta coppia di Temptation Island, arrivano con le idee chiare: o si va a convivere, o si conclude definitivamente la loro storia. La loro presenza promette emozioni intense e decisioni importanti sotto il sole caldo della Calabria. Sono pronti a mettere alla prova il loro amore, lasciando alle spalle ogni incertezza. Quale sarà il loro destino? La risposta si scoprirà nei prossimi episodi.

La nuova coppia del reality parte con una condizione ben precisa: non cercano solo conferme, ma una risposta definitiva sulla direzione della loro storia. La nuova stagione di Temptation Island si arricchisce di un'altra coppia pronta a mettersi alla prova sotto il sole cocente della Calabria. Dopo aver conosciuto le cinque precedenti coppie, è il momento di dare il benvenuto a Lucia e Rosario, sesta coppia ufficiale del viaggio nei sentimenti più seguito dell'estate. Lei ha 27 anni e vive in provincia di Modena, mentre lui si è trasferito a Milano da circa un anno. I due sono fidanzati da due anni, ma vivono una relazione a distanza che inizia a pesare, soprattutto a Lucia.

