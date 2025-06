Temptation Island la tecnica dello scotch lascia tutti a bocca aperta | cosa fa Maria Concetta a casa di Angelo

Con l’attesa che cresce, “Temptation Island” si prepara a sorprendere ancora una volta: la tecnica dello scotch lascia tutti a bocca aperta, mentre Maria Concetta stupisce a casa di Angelo. Manca sempre meno al debutto della nuova edizione, e le coppie svelate finora promettono emozioni intense. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa stagione di colpi di scena e passione!

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Islan, ecco le coppie svelate fino a questo momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Temptation Island, la tecnica dello scotch lascia tutti a bocca aperta: cosa fa Maria Concetta a casa di Angelo

In questa notizia si parla di: temptation - island - tecnica - scotch

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

"Io non mi fido di lui"... Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia di Temptation Island Lei usa la tecnica dello scotch per controllare eventuali tradimenti. In cosa consiste Vai su Facebook

“In passato è stato un femminaro, non sono pazza. A volte non lo becco solo perché è un para….” #TemptationIsland Vai su X

“Non mi fido del mio fidanzato, è un ‘femminaro’; Temptation Island, la tecnica dello scotch lascia tutti a bocca aperta: cosa fa Maria Concetta a casa di Angelo; Temptation Island, la quarta coppia: Maria Concetta e lo scotch sul letto per scoprire i tradimenti di Angelo..

Temptation Island, la tecnica dello scotch lascia tutti a bocca aperta: cosa fa Maria Concetta a casa di Angelo - Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, punta di diamante del palinsesto estivo di Canale 5, sta per tornare con una stagio ... Segnala ilgiornale.it

Follia a Temptation Island: Angelo, Maria Concetta e la tecnica dello scotch - La follia è la caratteristica principale della quarta coppia di Temptation Island 2025, quella composta da Maria Concetta e Angelo. Si legge su msn.com

Temptation Island 2025: Maria Concetta usa la 'tecnica dello scotch' per controllare Angelo - Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia ufficiale di Temptation Island 2025, e già si candidano a diventare i protagonisti più discussi di questa edizione. Segnala informazione.it