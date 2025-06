Temptation Island | La Scelta Di Lucia E Rosario Sconvolgerà Tutti!

Temptation Island ci sorprende ancora, e questa volta con la storia di Lucia e Rosario, una coppia divisa tra amore e incertezze. La loro prova è un vero banco di prova: cosa succede quando il sentimento forte si scontra con le distanze e i dubbi? In un gioco di emozioni intense, Lucia e Rosario sono pronti a mettere tutto in discussione. Scopriamo insieme se il loro amore saprà superare questa difficile sfida.

Una coppia divisa tra amore e dubbi affronta la prova decisiva. Scopri cosa potrebbe accadere a Temptation Island. Cosa succede quando l‚Äôamore √® forte, ma la distanza e i dubbi rischiano di dividerlo? A Temptation Island arriva una nuova coppia pronta a mettersi in gioco: Lucia e Rosario. Lucia ha 27 anni, vive a Vignola, vicino Modena. √ą innamorata di Rosario da due anni, ma da uno lui si √® trasferito a Milano. Lei sogna la convivenza, √® pronta a fare il grande passo. Ma lui tentenna. Dice di non essere pronto, vuole ancora tempo per s√©. √ą proprio per questo che Lucia ha deciso di scrivere al programma. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv ¬© Gossipnews.tv - Temptation Island: La Scelta Di Lucia E Rosario Sconvolger√† Tutti!

