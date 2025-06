Temptation Island ecco svelate tutte le coppie | chi sono e perché partecipano

Temptation Island 2025 si prepara a sorprendere il pubblico con un cast ricco di emozioni e colpi di scena. Quattro coppie pronte a mettere alla prova i loro sentimenti, tra rivelazioni e tentazioni irresistibili. Ma chi sono i protagonisti di questa nuova avventura? Scopriamo insieme tutte le coppie e i motivi che li spingono a partecipare, perché il viaggio nei sentimenti sta per cominciare!

Ormai √® tutto pronto per¬† Temptation Island 2025. ¬†Il programma condotto da¬†Filippo Bisciglia¬†torner√† in onda dal 3 luglio 2025 con un nuovo viaggio nei sentimenti, fra rivelazioni, tradimenti, ecco svelate tutte le coppie di Temptation: la prima, formata da¬† Alessio e Sonia M. La seconda, formata da¬† Simone e Sonia B. La terza, formata da¬† Valentina e Antonio¬†. E la quarta, formata da¬† Maria Concetta e Angelo¬†. La quinta da Sarah e Valerio e la sesta da Lucia e Rosario Alessio e Sonia. Sono entrambi avvocati. Il primo a scrivere al programma √® stato proprio Alessio e alle telecamere di Temptation Island ha spiegato il motivo: ‚ÄúIl nostro rapporto √® turbolento e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoch√© negative che mi fanno soffrire‚ÄĚ, ha detto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it ¬© Metropolitanmagazine.it - Temptation Island, ecco svelate tutte le coppie: chi sono e perch√© partecipano

