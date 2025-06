Temptation Island è già polemica per le Coppie di questa edizione | si rischia il Flop

Temptation Island 2023 è alle porte e già monta la polemica: le prime coppie presentate non convincono il pubblico, che teme un possibile flop di questa edizione. Le aspettative sono alte, ma le reazioni dei fan si fanno sentire, mettendo in discussione il futuro dello show. Riuscirà questa nuova stagione a riconquistare i cuori degli spettatori o rischia di perdere terreno? La risposta si scoprirà nelle prossime settimane.

Sono state presentate le prime coppie della nuova edizione di Temptation Island ma il pubblico ne è insoddisfatto, e scoppia la polemica.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island 13, Valentina e Antonio sono la terza coppia ufficiale della nuova edizione! Lui le aveva detto che partiva con un amico che aveva vinto dei soldi al Gratta e Vinci e invece… Vai su Facebook

Temptation Island 2025: le nuove coppie suscitano scetticismo tra i fan Si legge su ecodelcinema.com: Le nuove coppie di Temptation Island 2025 suscitano scetticismo tra gli spettatori, mentre Filippo Bisciglia guida il programma in un'edizione che punta a mantenere alta l'attenzione del pubblico.