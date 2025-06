Temptation Island Angelo e Maria Concetta sono la quarta coppia ufficiale della nuova edizione | il video di presentazione

Temptation Island torna ad accendere le passioni e le emozioni, e questa volta presenta Angelo e Maria Concetta, la quarta coppia ufficiale della nuova edizione. Dopo i loro predecessori, sono pronti a mettere in gioco sentimenti e fiducia in una sfida che promette sorprese e colpi di scena. Scopriamo insieme il video di presentazione di questa coppia affiatata e determinata a scrivere il proprio destino nel villaggio delle tentazioni!

Dopo Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, √® stata presentata anche la quarta coppia ufficiale di Temptation Island: ecco il video di presentazione di Angelo e Maria Concetta!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - Temptation Island, Angelo e Maria Concetta sono la quarta coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione

In questa notizia si parla di: temptation - island - angelo - maria

‚ÄúTemptation Island‚ÄĚ, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia √® in arrivo un brutto colpo.

Angelo e Maria Concetta quarta coppia di Temptation Island: lei con lo scotch per scoprire le corna https://biccy.it/angelo-maria-concetta-temptation/… #TemptationIsland Vai su X

"Io non mi fido di lui"... Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia di Temptation Island. Lei usa la tecnica dello scotch per controllare eventuali tradimenti. In cosa consiste Vai su Facebook

Follia a Temptation Island: Angelo, Maria Concetta e la tecnica dello scotch; Temptation Island, Angelo e Maria Concetta sono la quarta coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione; Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia di Temptation Island: lei usa la tecnica dello scotch per controllarlo.

Temptation Island, Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia: gelosia, scotch e fiuto da investigatrice Scrive msn.com: Continua a ritmo serrato la presentazione delle coppie della nuova edizione di Temptation Island, e con l'arrivo di Maria Concetta e Angelo salgono a quattro le coppie ufficializzate sui canali social ...